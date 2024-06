Polícia encontra 18 kg de maconha dentro de ônibus em Vitória da Conquista

Não foi possível localizar o proprietário das mochilas no local

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 18,65 kg de uma substância análoga à maconha durante uma abordagem a um ônibus no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Apreensão aconteceu nesta segunda-feira (10).