INVESTIGAÇÃO

Taxista e passageiro mortos na Cidade Nova são suspeitos de tráfico de drogas, diz polícia

3ª Delegacia de Homicídio investiga caso

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 14:30

Taxista José Carlos dos Santos Júnior foi morto a tiros Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga se o taxista e passageiro, mortos a tiros no bairro da Cidade Nova, em Salvador, têm envolvimento com o tráfico de drogas. O crime aconteceu na última quinta-feira (30), quando o motorista José Carlos foi atingido dentro veículo e um outro homem - ainda não identificado - tentou fugir, mas também foi baleado. Os dois morreram no local.

A 3ª Delegacia de Homicídio segue com a apuração do duplo homicídio. Segundo a investigação, a dupla é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e o principal indicativo para a motivação do crime é a disputa de traficantes daquela região. Familiares das vítimas foram ouvidos para esclarecimento do caso.

A reportagem entrou em contato com a Associação Geral dos Taxistas (AGT) para ouvir a versão dos amigos e familiares, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

Relembre o caso

José Carlos foi morto quando estava com um passageiro, na comunidade do Forno, na Cidade Nova. O taxista foi baleado e morreu dentro do carro. O passageiro conseguiu sair do táxi e tentou correr, mas foi atingido quando descia uma escada e morreu na hora. Ele ainda não foi identificado.

Uma cadela que passava pelo local também foi atingida pelos disparos e morreu, segundo informações da TV Bahia. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, o taxista foi seguido até o momento do crime. "O que nós sabemos até o momento é que ele pegou essa corrida e tinha um motoqueiro seguindo o veículo. Quando chegou no local, o passageiro tentou correr, mas alvejaram o taxista e o passageiro", disse.