Suspeitos de integrar facção criminosa são presos com drogas na BR-101

Motorista confessou que usou crack com os passageiros presos

Dois suspeitos de integrar uma facção criminosa foram detidos na noite do último sábado (08) no Km 347 da BR-101, em Teolândia, no sul da Bahia. Um dos homens tinha um mandado de prisão pendente por tráfico de drogas.