Idosa desaparece em Itabuna após ficar sozinha em casa

Uma moradora de Itabuna, no sul da Bahia, está desaparecida desde a segunda-feira (19). Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos, é servidora pública aposentada e, segundo sua família, foi vista pela última vez às 14h daquele dia, quando almoçou com a madrinha de um de seus filhos, Klaus Nascimento, 36, na casa onde mora, na Rua Major Dórea, no bairro de Castália. Segundo Klaus, que reside em São Paulo — assim como seu irmão, Tercius, 33 —, após o almoço, Vera Lúcia permaneceu no imóvel. "Ela mora sozinha, e, nesse dia, a secretária de lá de casa se ausentou, para acompanhar a filha num hospital em Ilhéus", contou ao CORREIO. "Minha mãe chegou a fazer uma ligação pra minha madrinha mais ou menos às 19h, e, depois disso, ninguém teve mais contato."

Na terça-feira (20), ao ter chegado para trabalhar, a empregada doméstica não conseguiu entrar na casa. "Ela abriu a porta com o zelador do prédio e viu que minha mãe não tava lá. Tinha algumas marcas de violência na casa, e o computador que ela fazia os trabalho da fazenda [da família, em Canavieiras] estava aberto e acesso, com algumas anotações na bancada", continuou o relato Klaus. Ainda de acordo com ele, as camas do quarto que pertencia a ele e seu irmão estavam descobertas.