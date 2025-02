TRAGÉDIA

Idosa morre após cair de ônibus e ser atropelada por veículo em Tancredo Neves

Maria Domingas Rocha se desequilibrou ao sair do veículo na noite de quarta-feira (12)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 08:43

População protestou após morte de Maria Domingas Rocha Crédito: Reprodução

Uma idosa morreu na noite de quarta-feira (13), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, após cair de ônibus e ser atropelada pelo veículo. O caso foi registrado na Rua Manoel Rufino, na entrada da localidade o Arenoso. Segundo informações iniciais, a vítima teria caído ao se desequilibrar do veículo e, em seguida, o carro passou por cima de uma das suas pernas. >

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o caso. “De acordo com o comunicante, sua mãe estava em um microônibus na região do Arenoso, quando caiu ao descer do veículo e foi atropelada. O procedimento será encaminhado para apuração na 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves”, escreveu por meio de nota.>

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ônibus, da linha Stec, com uma das rodas sobre a perna de Maria Domingas. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas não respondeu até o fechamento desta matéria. Após o atropelamento, moradores fizeram um protesto no local. Após o atropelamento, os ônibus não estavam entrando no arenoso, só retomando a operação na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h30.>