SALVADOR

Idoso de 62 anos morre após ser esfaqueado em briga em Salvador

Um idoso de 62 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga nesta segunda-feira (8), na Rua São Miguel das Matas, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como José Carlos Souza Santos, se desentendeu com um homem ainda não identificado.