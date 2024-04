SUL DO ESTADO

Adolescente em 'aparente surto' ameaça familiar com faca em Vitória da Conquista

Policiais militares da 77ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia de um adolescente, em aparente surto, que estaria ameaçando um familiar em posse de arma branca, no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sul do estado. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (1).