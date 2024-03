TRÁFICO DE DROGAS

Mulher que cumpria pena com tornozeleira eletrônica é morta a facadas em Camaçari

Uma mulher identificada como Tamires Ferreira dos Santos, 27 anos, foi morta a facadas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta terça-feira (26). O crime aconteceu no bairro Phoc II. De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e passagem pelo mesmo crime.