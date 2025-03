CRIME

Idoso é morto em assalto na frente de clínica veterinária em Camaçari

Vítima foi ao local para buscar pets que estavam na clínica

Ainda segundo a PC, Edilson estava no local para buscar seus pets que estavam na clínica. “De acordo com testemunhas, a vítima teria ido até uma clínica veterinária no bairro Alto da Cruz para pegar os seus pets, quando foi surpreendida por homens armados que anunciaram um assalto. A dupla chegou a entrar no carro de Edilson e em seguida ouviu-se o disparo de arma de fogo”, informou a polícia em nota. >