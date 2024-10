SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Idoso morre em acidente na BR-101, no sul da Bahia

Uma segunda pessoa ficou ferida com ferimentos graves

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 19:07

Acidente envolveu uma carreta e um carro de passeio Crédito: Reprodução

Um idoso morreu após acidente de trânsito na BR-101, na região do município de São José da Vitória, no sul da Bahia. Uma segunda pessoa ficou ferida com ferimentos graves.

O acidente ocorreu por volta das 22h desta quarta-feira (9), no km 543 da rodovia. O homem de 60 anos era passageiro do veículo de passeio e não resistiu ao impacto da colisão frontal. Já o condutor, teve lesões graves. Apenaso motorista da carreta saiu sem ferimentos.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa provável do acidente teria sido um dos veículos estar em uma velocidade incompatível com o limite da via, mas não foi informado qual dos veículos.