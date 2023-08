Idoso morre em ataque de abelhas no interior da Bahia

Um idoso de 79 anos morreu atacado por um enxame de abelhas em uma fazenda no Sul da Bahia, entre Ilhéus e Uruçuca.



De acordo com a TV Santa Cruz, José Zeferino da Silva estava no local para aproveitar o fim de semana do Dia dos Pais quando foi ataacdo, no sábado (12).



José Zeferino chegou a ser socorrido pelo Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes dos Bombeiros, mas não resistiu.



O corpo do idoso foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus e de lá foi liberado para o enterro, previsto para hoje.