PESCARIA

Idoso que desapareceu pescando é encontrado à deriva em Trancoso

Um tripulante de 75 anos que desapareceu com uma embarcação pesqueira na noite da última segunda-feira (16), em Trancoso, Porto Seguro, foi encontrado nesta terça-feira (17). O pescador estava à deriva por problemas no motor.

O barco “Boto I” saiu da Praia de Jacumã para pescar na manhã de ontem, e não retornou até a noite. A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro), em parceria com o Salvamar Leste do Comando do 2º Distrito Naval, deu início a uma Operação de Busca e Salvamento (SAR).

O primeiro passo foi acionar o Plano de Auxílio Mútuo, avisando e pedindo ajuda a embarcações que estejam navegando pela área. Foram comunicadas também as colônias de pesca locais, para se atentarem à presença do barco.

Em nota, a Marinha Brasileira se posicionou sobre o caso. “A DelPSeguro reitera a importância de serem cumpridos, antes do suspender, os procedimentos de manutenção das embarcações, e de se manter a bordo todos os equipamentos de salvatagem previstos. Cabe informar, ainda, que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo”, afirmou em nota.