ENCHENTE

Idoso que teve casa destruída relata desespero após chuvas na Bahia: 'Perdi o trabalho da vida'

Ao menos 14 cidades baianas já decretaram situação de emergência

Maysa Polcri

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 11:30

Casa foi completamente tomada pela água na zona rural de São Domingos Crédito: Reprodução

Aos 68 anos, João Dias Pereira nunca tinha visto nada parecido. A enxurrada que invadiu sua casa e destruiu o trabalho de uma vida foi rápida e avassaladora. O idoso só teve tempo de abrir as portas de casa e salvar os documentos. Uma foto retrata o cenário de caos: a cama de casal foi parar em cima da cisterna. A história de João é uma das muitas que se repetem no interior da Bahia após as chuvas.

O idoso mora no distrito de Santo Antônio, zona rural de São Domingos, cidade do nordeste baiano. "Só deu tempo mesmo de pegar os documentos e sair correndo de casa. Geladeira, fogão, cama, foi tudo embora. Perdi o trabalho de uma vida", lamenta João Dias.

O baiano tentou salvar os animais que cria na roça, mas cinco galinhas não resistiram à força da água, que começou a invadir a região na madrugada de quarta-feira (15). Com o tempo estável e sem chuva desde quinta-feira (16), quem mora na região contabiliza os prejuízos e limpa a lama.

"Ontem (16) tinha previsão de chuva na cidade, então decidimos não mexer em nada. Agora que estamos começando a ajeitar as coisas", conta Ana Paula Oliveira, 19, que é vizinha de João Dias. Apesar de a casa em que ela vive com o marido e o filho de 2 anos não ter sido tão afetada, ela narra o desespero vivido durante a madrugada.

"Foi uma aflição ver aquela água subindo. Acordei com os vizinhos gritando e tentando salvar o gado. Um medo de perdemos tudo aquilo que batalhamos muito para conseguir", desabafa. Ela divide o terreno onde mora com o irmão e a cunhada. Eles perderam uma geladeira e um tanquinho por conta da enchente. Oito galinhas morreram.

São Domingos é uma das 14 cidades baianas que decretaram estado de emergência por conta das chuvas. Além do município, integram a lista: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe, Floresta Azul, Coaraci, Aurelino Leal, Firmino Alves, Rio Real, Itororó, Itambé, Itapebi, Ubatã e Andorinha. Os dados foram atualizados na noite de quinta-feira (16) pelo Governo do Estado.

Em Itajuípe, no sul da Bahia, mais de 280 pessoas precisaram sair de casa Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Nesta semana, a prefeitura de São Domingos visitou o distrito de Santo Antônio e o povoado de Ouro Verde, regiões mais afetadas na cidade. "Com o objetivo de avaliar os impactos causados pelas chuvas intensas na região, identificar as principais demandas das comunidades e discutir estratégias para a recuperação das áreas afetadas. A meta é desenvolver ações emergenciais e estruturais que minimizem os danos e garantam o suporte necessário à população", pontua a gestão.

Longe de casa

A 65 quilômetros de São Domingos, moradores da cidade de Riachão do Jacuípe também sofrem os efeitos das chuvas intensas. Por lá, 97 pessoas estão abrigadas em escolas municipais, onde têm recebido alimentação e apoio da prefeitura. A chuva deu trégua, mas os habitantes enfrentam outro problema para retornar para suas casas: o desabastecimento de água.

O vazamento em uma adutora interrompeu o fornecimento de água em Riachão do Jacuípe, nesta sexta-feira (17), de acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). O serviço deverá ser restabelecido a partir desta noite. "As equipes da Embasa já estão efetuando os reparos na rede, em área de difícil acesso por conta das chuvas", diz a empresa.

Segundo informações do Governo do Estado, atualizadas na noite de ontem (16), ao menos 2.344 famílias precisaram sair de suas casas. Apenas em Itajuípe, no sul, 287 pessoas foram acolhidas em alojamentos temporários. No distrito de Rinha de São Cristóvão, metade da estrutura de uma casa veio abaixo.

Também na região sul, em Aurelino Leal, 4,6 mil pessoas foram afetadas diretamente pelos temporais. Dessas, 1,8 mil estão desalojadas. Desabamentos foram registrados nos bairros ACM, Humberto Barbosa, João Longo e no distrito de Poço Central.

Em Ubatã, cidade vizinha, são 257 desalojados e 37 feridos. O governador Jerônimo Rodrigues visitou os municípios e realizou a entrega de mantimentos, ambulância e medicamentos.

A situação também é grave em Itapebi, onde as pessoas que precisaram sair de suas residências estão na casa de parentes. Tainam Nascimento, secretária de Assistência Social, conta que muitos moradores resistem a sair das áreas de risco.

Na quarta-feira (15), pontos do Bairro Novo, em Itapebi, estavam alagados Crédito: Reprodução

"Muitas pessoas não querem sair das casas, então é um trabalho delicado. Famílias com idosos e crianças estão nas casas de parentes e a prefeitura planeja fornecer aluguel social", diz a secretária. A situação ainda é mais delicada na cidade porque a Usina Hidrelétrica de Itapebi alertou para o aumento da vazão de água em mais de três vezes nesta sexta-feira (17) e sábado (18).

Oeste baiano na rota da chuva

Um alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que a região oeste é a única da Bahia que permanece na rota dos temporais. O aviso é válido para oito municípios. São eles: Barreiras, Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério.

Bairro Beira Rio foi um dos mais atingidos em Bom Jesus da Lapa, no oeste Crédito: Divulgação

O alerta é válido até meio-dia de sábado (18). Segundo o Inmet, são esperados até 50 milímetros de chuva por dia, além de ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. No domingo (12), 346 cidades da Bahia estavam sob alerta laranja de chuvas fortes.

Instruções em caso de chuvas fortes

Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada