Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosos terão prioridade para tirar novo RG neste sábado (8) na Bahia; confira

Primeira edição do Projeto Cidadão 60+ acontece em postos da capital e do interior

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:32

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Pessoas com mais de 60 anos que desejam tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) terão prioridade no serviço neste sábado (8), em Salvador e no interior do estado. O SAC realiza atendimento exclusivo para idosos durante a manhã. A ação faz parte da primeira edição do Projeto Cidadão 60+. 

O atendimento será por agendamento prévio, que deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). No SAC Móvel, o atendimento é por ordem de chegada nas cidades de Santa Luzia e Santa Maria da Vitória.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Na capital e Região Metropolitana (RMS), 15 postos participam da ação. No interior são 20 unidades e ainda mais 27 pontos SAC. No total, a primeira edição do Projeto Cidadão 60+ vai contemplar 49 municípios baianos, incluindo Salvador.

A ação, que será realizada durante um sábado por mês, é exclusiva a idosos a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O intuito é oferecer um atendimento especializado e acolhedor a esse público. A medida acontece enquanto baianos relatam dificuldades para agendar o serviço, como mostrou reportagem do CORREIO. 

Leia mais

Imagem - Nova Carteira de Identidade: saiba quanto custa, como emitir e o prazo o máximo para renovar

Nova Carteira de Identidade: saiba quanto custa, como emitir e o prazo o máximo para renovar

Imagem - Baianos ainda têm dificuldades para tirar novo RG um ano após primeira emissão: 'Impossível'

Baianos ainda têm dificuldades para tirar novo RG um ano após primeira emissão: 'Impossível'

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil.

Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia. A CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.

A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.

A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada. 

Mais recentes

Imagem - Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda

Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda
Imagem - Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil

Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil
Imagem - Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos