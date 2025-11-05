VEJA DETALHES

Idosos terão prioridade para tirar novo RG neste sábado (8) na Bahia; confira

Primeira edição do Projeto Cidadão 60+ acontece em postos da capital e do interior

Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:32

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Pessoas com mais de 60 anos que desejam tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) terão prioridade no serviço neste sábado (8), em Salvador e no interior do estado. O SAC realiza atendimento exclusivo para idosos durante a manhã. A ação faz parte da primeira edição do Projeto Cidadão 60+.

O atendimento será por agendamento prévio, que deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). No SAC Móvel, o atendimento é por ordem de chegada nas cidades de Santa Luzia e Santa Maria da Vitória.

Na capital e Região Metropolitana (RMS), 15 postos participam da ação. No interior são 20 unidades e ainda mais 27 pontos SAC. No total, a primeira edição do Projeto Cidadão 60+ vai contemplar 49 municípios baianos, incluindo Salvador.

A ação, que será realizada durante um sábado por mês, é exclusiva a idosos a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O intuito é oferecer um atendimento especializado e acolhedor a esse público. A medida acontece enquanto baianos relatam dificuldades para agendar o serviço, como mostrou reportagem do CORREIO.

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil.

Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia. A CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.

A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.