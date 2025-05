REGIÃO SUL

Igreja é vandalizada em destino turístico da Bahia

Prefeitura repudiou o ato

Um homem invadiu a Igreja de São João Batista, localizada no Quadrado de Trancoso, e depredou imagens sacras, na tarde de quarta-feira (30). A região é uma das mais procuradas por turistas que visitam a cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. >

Segundo a prefeitura, além das imagens sacras, outros artefatos de valor histórico e religioso foram destruídos durante a ação. Um vídeo gravado dentro do templo, após o ocorrido, mostra objetos no chão. Inclusive o sacrário, onde são depositadas as hóstias, consideradas sagradas pelos católicos. >

"A prefeitura, surpresa e indignada, repudia este desrespeito à memória, à cultura e ao patrimônio histórico do nosso município e se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com a investigação do ocorrido. É preciso que o causador seja identificado e punido com o rigor da lei", disse, em nota, a gestão municipal. A prefeitura infomou ainda que tomará medidas para recuperação dos danos causados à igreja. >