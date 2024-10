SHOW

Ilê Aiyê recebe Daniela, BaianaSystem e Orquestra Afrosinfônica para a celebração dos seus 50 anos

A apresentação ocorrerá na Concha Acústica, no dia 1º de novembro

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 17:27

Atrações para celebração de 50 anos do Ilê Ayê Crédito: Divulgação

No próximo dia 1º de novembro, o Ilê Aiyê completa 50 anos de existência. Para celebrar o bloco nascido em 1974, será realizado um show especial na na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Os convidados são: Daniela Mercury, BaianaSystem, Orquestra Afrosinfônica, Aloísio Menezes, Beto Jamaica, Matilde Charles e Amanda Maria.

Para o presidente da entidade, Antônio Carlos Vovô, o show será um momento marcante não só por reverenciar o primeiro bloco afro do Brasil que surgiu com o objetivo de combater o racismo através do Carnaval, mas também as pessoas que tornaram esse propósito possível. Além dos artistas, Vovô destaca o papel de Apolônio de Jesus Filho, o Popó do Ilê, que esteve ao seu lado na fundação do bloco, e de Mãe Hilda, que cedia as dependências do terreiro Ilê Axé Jitolu para a organização do grupo.

“Vai ser um momento muito especial, porque 50 anos não são 50 dias. Começamos como um bloco de pessoas sem recursos, e conseguir vencer e impactar Salvador, o Brasil e o mundo, é muito importante. Assim como fazer com que o comportamento das pessoas mudasse, assumissem sua negritude, incentivar o surgimento de outros blocos e outras organizações que movimentam a cidade, a cultura, a economia, é uma coisa que tenho muito a agradecer a esse povo que você não vê, mas que faz o Ilê que você vê”, reconhece Vovô.

Ícones

A cantora Daniela Mercury tem uma relação com o Ilê Aiyê que representa um dos capítulos mais bonitos da música baiana. Essa união simboliza uma profunda conexão entre uma das maiores artistas do Brasil e um dos blocos afro mais importantes do mundo. Neste ano, a cantora dedicou um show inteiro no Festival de Verão Salvador aos 50 anos da Pérola Negra do Curuzu e promete continuar essa homenagem no palco principal da Concha Acústica.

Outra dupla de convidados que também garante a diversidade de ritmos da celebração é a banda BaianaSystem e a Orquestra Afrosinfônica da Bahia. Com uma sonoridade única, que mistura axé, o reggae, o rap e eletrônica, Baiana se tornou um dos principais nomes da música brasileira e, assim como o Ilê, carrega a identidade negra e a luta por justiça social como temas de suas canções. Por sua vez, a Orquestra é um projeto inovador que explora a sonoridade dos instrumentos tradicionais africanos, como os tambores e os berimbaus, junto à harmonia e complexidade das orquestras sinfônicas.

O show ainda será marcado pela energia contagiante de Beto Jamaica, do É O Tchan!, e de Aloísio Menezes, voz que comanda o Bloco Cortejo Afro há 26 anos. Essas duas lendas da música baiana, com suas trajetórias marcadas pela luta por igualdade e pela celebração da cultura negra, prometem levar o público a uma verdadeira viagem musical ao lado do anfitrião da noite.

Para chamar a multidão, as cantoras Matilde Charles e Amanda Maria completam a festa. Enquanto Matilde cultiva uma longa história de amizade e canto com o Ilê, Amanda foi finalista do The Voice 2023 e uma das atrações da 43ª Noite da Beleza Negra, que aconteceu em janeiro deste ano e marcou o início das comemorações do meio século de história do bloco.

SERVIÇO:

Ilê Aiyê – 50 anos

Local: Concha Acústica do TCA

Data: 1º de novembro de 2024

Horário: A partir das 18h30

Vendas: Sympla