SENHOR DO BONFIM

Imagem secular não sai mais da Igreja do Bonfim

Uma réplica participa das procissões

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 06:00

Imagem fez 279 anos em Salvador nesta quinta-feira (18) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em Salvador há 279 anos, a imagem do Senhor do Bonfim só saiu da Basílica para procissões e ocasiões especiais 13 vezes nesses quase três séculos. A figura, que representação de Jesus Cristo no momento de sua morte, precedeu a igreja, que foi construída para abrigá-la.

O pároco da Basílica, padre Edson Menezes, conta que, hoje, existe uma réplica para cumprir essas demandas, já que a peça original deve ser preservada. “É uma outra, igualzinha àquela, do mesmo tamanho. [A original] fica guardada ali no nicho principal”, diz.

Para preservar a obra, um profissional especializado em restauração de imagens faz periodicamente a averiguação e as restaurações necessárias.

Entre março e abril 2019, os fieis puderam, pela primeira vez neste século, chegar perto da imagem e tocar na cruz, que foi descida do altar-mor no período. A exposição fez parte da Jornada de Veneração a Santa Cruz do Senhor do Bonfim.

Antes disso, de acordo com registros da Devoção do Senhor do Bonfim, a última vez que a imagem foi retirada do altar-mor para a veneração dos fieis havia sido em 1996, quando a Arquidiocese realizou a abertura do Jubileu dos 2000 anos do nascimento de Jesus, no estádio da Fonte Nova.