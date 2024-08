SALVADOR

Imóvel dos Correios na Barra vai a leilão este mês

Um imóvel dos Correios na Barra, em Salvador, vai a leilão durante o mês de agosto, anunciou a estatal nesta terça-feira (6). Ao todo, serão oito leilões de imóveis em vários estados do país, com licitações agendadas para acontecer de 7 a 28, de maneira eletrônica, pela plataforma Licitações-e.

Em Salvador, a licitação acontecerá no dia 12 de agosto, às 15h. O imóvel em questão fica na Rua Marquês de Caravelas, nº 101, no bairro da Barra. São 160m² de área construída, com uma loja comercial de pavimento térreo. O imóvel fica localizado em meio de quadra, a poucos metros da praia e encontra-se desocupado atualmente.