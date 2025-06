SAÚDE

Implantes dentários ou dentaduras: o que realmente pesa no bolso e na saúde?

Estudos e especialistas apontam que custo-benefício dos implantes pode superar o das próteses removíveis

Millena Marques

Publicado em 23 de junho de 2025 às 06:00

Dentadura Crédito: Pixabay

Os implantes dentários foram considerados uma opção 'elitizada', restrita a pessoas com alta renda, por muito tempo. As próteses removíveis, conhecidas popularmente como dentaduras, se consolidaram como a escolha 'mais em conta' para quem perdeu os dentes. No entanto, essa comparação baseada apenas no custo inicial pode ocultar um panorama mais amplo, sobretudo ao considerar a durabilidade, a eficácia e os impactos de cada tratamento sobre a saúde bucal e a qualidade de vida. >

Um estudo da Universidade Estadual Paulista (UNESP) acompanhou, por até dez anos, 183 implantes dentários instalados em 44 pacientes – incluindo pessoas com diabetes, fumantes e não fumantes, pacientes oncológicos e indivíduos com periodontite crônica. Os resultados mostraram uma taxa de sucesso de 97%, reforçando os implantes como uma excelente solução para a reabilitação bucal de pacientes parcial ou totalmente edêntulos (sem dentes).>

“Ao contrário das próteses removíveis, que geralmente exigem mais ajustes ou substituições após alguns anos de uso, os implantes dentários podem durar décadas se receberem os devidos cuidados”, explica o dentista especialista em implantodontia e diretor da Neodent, Sérgio Bernardes. A longevidade está diretamente relacionada à qualificação do profissional responsável pelo procedimento e à adoção de cuidados no pós-operatório por parte do paciente, como manter uma boa higiene bucal e evitar hábitos prejudiciais, como fumar, por exemplo.>

O implante é uma solução fixa, integrada ao osso, que substitui a raiz de um dente perdido e oferece estabilidade e funcionalidade muito próximas às de um dente natural. “O implante, quando bem indicado, pode representar um custo-benefício superior justamente por sua durabilidade e pela menor necessidade de manutenção ao longo dos anos, quando comparado a outros tipos de tratamento”, analisa Bernardes. >

Outro benefício importante é a preservação dos ossos. Os implantes ajudam a prevenir a chamada reabsorção óssea, processo em que o osso que sustenta os dentes vai sendo gradualmente degradado e reabsorvido, o que pode alterar a fisionomia do rosto com o tempo.>

Mais do que estética

Se antes a principal motivação para colocar um implante era a aparência, hoje os pacientes já entendem que os benefícios vão muito além. A fala, a mastigação eficiente e até a autoestima são impactadas positivamente por essa escolha. “O implante devolve ao paciente a confiança para sorrir, se alimentar e se comunicar, e eu acredito que essa confiança vale muito”, afirma o especialista.>

Os especialistas apenas ressaltam que, embora os implantes ofereçam vantagens evidentes, a decisão entre eles e as próteses removíveis deve levar em conta fatores individuais, como a saúde óssea do paciente e condições pré-existentes que exigem uma avaliação mais criteriosa, como o diabetes. Por isso, a recomendação é buscar a orientação de um profissional qualificado, capaz de analisar cada caso com atenção.>