SALVADOR

Incêndio atinge Centro de Saúde Mental no Engenho Velho de Brotas

O Centro de Saúde Mental (CSM) Aristides Novis, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, foi atingido por um princípio de incêndio nesta sexta-feira (11). O fogo começou na área do auditório e ninguém ficou ferido.