Incêndio atinge Parque Municipal na Chapada nesta terça-feira (28)

Um incêndio atingiu a região do Parque Municipal do Lapão, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina, nesta terça-feira (28). Moradores da cidade registraram a fumaça nas redes sociais. Ainda não se sabe a causa do início do fogo.



Em um vídeo gravado por um morador da cidade, é possível ver a extensão da fumaça do incêndio. Na filmagem, o homem cita haver três aviões no combate ao fogo, além da presença das brigadas.