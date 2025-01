PITUBA

Incêndio causa estragos na secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Luz; missas são transferidas

Igreja passará por reforma e três imagens terão que ser restauradas

Larissa Almeida

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 17:31

Teto desabou pelo calor do fogo Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um incêndio causou estragos na secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, no início da manhã desta sexta-feira (3). Por volta de 5h15, enquanto chegava para o expediente, um dos funcionários da igreja percebeu que saía fumaça branca – característica de incêndio causado pela rede elétrica – da secretaria e acionou o Corpo de Bombeiros, que debelou o fogo. Não havia outras pessoas no local e ninguém ficou ferido. As missas, no entanto, foram transferidas para outro lugar.

O funcionário em questão é o vigia Antônio Barbosa, 65 anos, que trabalha há seis anos na paróquia. Ele conta que, ao abrir o espaço, tomou um susto com o jato de fumaça. “Eu recuei e liguei para o pároco e o Corpo de Bombeiros. Eles chegaram rápido, cerca de 15 minutos depois. Os bombeiros viram que tinha um início de incêndio na secretaria e a fumaça que saía era tóxica. Eles pediram que eu me afastasse e deram início a operação com extintores e mangueira para rescaldar o espaço”, narra.

Antônio Barbosa foi o primeiro a ver o incêndio Crédito: Marina Silva/CORREIO

Ainda de acordo com Antônio, os bombeiros estimaram que o incêndio havia começado há apenas 15 minutos e que, se o tempo de espera fosse maior, os danos seriam piores. A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado pelo curto-circuito de uma tomada próxima ao local onde ficavam dois computadores, que foram destruídos pelas chamas.

Além dos computadores, o fogo ocasionou a perda de outros bens, como impressora, ar-condicionado e telefone. Também afetou a parte hidráulica e parte do teto, que desabou. O frei Fernando Henrique Brito, um dos párocos da igreja, ainda relata danos em outras estruturas do espaço, que vão demandar reforma com maior urgência.

“Vamos fazer reforma na secretaria, porque teve um piso que estufou onde provavelmente começou o incêndio e ficou mais forte o foco. Também teremos que reformar o forro, porque ele cedeu com o calor”, aponta. “Estamos entristecidos por tudo que ocorreu, mas graças a Deus não feriu ninguém”, diz.

Há também a necessidade de restauração de três imagens, que estavam na secretaria na hora do incêndio. “Elas ficaram muito enegrecidas por conta da fumaça. São as imagens de Nossa Senhora da Luz, que era totalmente de fibra branca, de São Pedro Nolasco, que é o fundador da Nossa Ordem e a imagem de Santa Teresinha de Lisieux, que antes ficava na escola que hoje é o Hospital Teresa de Lisieux”, detalha o frei.

Imagem de Santa Teresinha de Lisieux coberta de fuligem Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que o fogo foi debelado sem feridos. Após o rescaldo do espaço, os funcionários da paróquia chamaram um engenheiro para saber a profundidade dos danos. Como o local ainda precisava de limpeza, está prevista uma nova visita dos engenheiros – e também de arquitetos – na manhã de sábado (4) para calcular os prejuízos.

Ao ser procurada para saber se interditaria o local, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) disse que não foi acionada para realizar vistorias na paróquia.

Missas são transferidas

Uma vez que o incêndio causou prejuízo na rede elétrica e hidráulica da Igreja Nossa Senhora da Luz, as missas que aconteceriam nesta sexta-feira, às 17h30, no sábado (4) e no domingo (5) foram transferidas para o Centro Comunitário da Pituba, que fica localizado na Alameda Verona, 158, ao lado da APAE.

De acordo com frei Fernando Henrique Brito, a expectativa é de que as atividades religiosas só voltem a acontecer na paróquia a partir do dia 24 de janeiro. Abalado, ele diz que o episódio afetou o emocional de todos os envolvidos com a igreja, especialmente pela proximidade das celebrações em homenagem a Nossa Senhora da Luz.