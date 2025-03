CHAPADA DIAMANTINA

Incêndio de grandes proporções atinge região do Morro do Pai Inácio: 'vendo de perto é desesperador'

Corpo de Bombeiros informou que 25 militares e dois aviões modelo Air trator estão atuando no local

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de março de 2025 às 08:08

Incêndio de grandes proporções atinge região do Morro Pai Inácio: 'há muito fogo' Crédito: Reprodução

Moradores da Chapada Diamantina estão apreensivos com um incêndio de grandes proporções que acontece nas proximidades do Morro do Pai Inácio, um importante cartão postal da região, pertencente ao município de Palmeiras. Ele faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio se estende também para regiões próximas ao Mucugezinho e a Serra dos Brejões. O Morro do Pai Inácio é considerado por muitos como o marco referencial da Chapada Diamantina. Quem trafega na BR-242 avista de longe aquele "morrão" imponente.>

Proprietária de um estabelecimento comercial nas imediações do Morro do Pai Inácio, Lêdy Valôis usou a rede social para chamar a atenção das autoridades e de voluntários para a necessidade de unir esforços para conter as chamas, que se alastram com muita velocidade. "Vocês não fazem ideia da proporção desse fogo. Vendi de perto é desesperador. O fogo está se alastrando muito rápido". Ela informou que os bombeiros chegaram para dar apoio aos brigadistas, no entanto que ainda precisavam de ajuda, porque há muito fogo.>

Ela mostrou uma imagem das chamas às 18h40 e uma nova às 22h50, pra dar a dimensão do quanto o fogo se alastrou em poucas horas. "O fogo está alastrando muito rápido. Precisamos de apoio, carros pipas, brigadistas, equipamentos urgente", disse. Ela aproveitou para chamar a atenção de prefeituras da região para a necessidade de darem apoio para ajudar a conter as chamas.>