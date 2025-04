FOGO

Incêndio destrói apartamento em Salvador: 'Perdemos tudo'

Defesa Civil esteve no local para avaliar riscos

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um apartamento no Conjunto Bahia, localizado no bairro de Santa Mônica, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (2). O casal que mora no imóvel e o filho de dois anos não estavam presentes no momento do acidente, pois haviam saído para uma consulta médica. >