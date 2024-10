CRIME

Incêndio destrói quatro veículos na Estrada das Barreiras

Um incêndio destruiu completamente quatro carros em uma oficina na Rua Vila Dois Irmãos, na Estrada das Barreiras, na madrugada desta terça-feira (29), em Salvador. De acordo com moradores, as chamas começaram por volta da meia-noite em um dos veículos e se alastraram para os outros, assustando os vizinhos de casas próximas à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, mas chegou apenas às 1h30. Por conta do fogo, todos os quatro veículos que estavam estacionados na oficina acabaram completamente destruídos. O dono de um deles, uma Amarok, chegou desesperado no local, mas não gravou entrevistas. Questionados, os moradores afirmaram que não sabem a origem do incêndio.