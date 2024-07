SALVADOR

Incêndio em fiação afeta fornecimento de energia em São Marcos

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para apagar as chamas

Chamas iniciadas em fios de telefonia e internet afetaram a rede elétrica do bairro de São Marcos, na manhã desta terça-feira (16). Segundo informações da Coelba, profissionais da distribuidora atuam para recompor os cabos de energia e normalizar a situação dos consumidores afetados.

A distribuidora reforça que a responsabilidade pela manutenção da fiação de telefonia e internet é das operadoras, que são as proprietárias dos equipamentos. A previsão é que o serviço seja normalizado no início da tarde. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para apagar as chamas.