SEGURADORA

Indenizações para seguro viagem crescem 40% na Bahia; saiba quais os mais acionados

Todo mundo conhece alguém que teve um problema com as bagagens no aeroporto e precisou acionar o seguro viagem. Na esteira disso, não é por acaso que as indenizações pagas pelas seguradoras na Bahia, em 2023, cresceram 40,7% em relação a 2022, nesse tipo de problema. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), em parceria com o Sindicato das Seguradoras nos estados da Bahia, Sergipe e do Tocantins (SindSeg BA/TO/SE).