CRIME

Auxiliar de cozinha receberá R$50 mil em indenização após sofrer racismo do patrão

Uma auxiliar de cozinha receberá uma indenização de R$50 mil por ter sofrido agressões racistas do próprio chefe, segundo a Justiça do Trabalho. A vítima trabalhava no restaurante Tempero de Casa, em Feira de Santana, a 130 km de Salvador.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), o dono do estabelecimento, que hoje já encerrou suas atividades, atacava a funcionária com xingamentos racistas e agressões físicas. A 5ª Vara do Trabalho de Feira de Santana deu a sentença, e a 4ª Turma do TRT-BA manteve a decisão e reconheceu a rescisão indireta do contrato.