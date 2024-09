DENÚNCIA

Mãe denuncia racismo em escola particular de Salvador: 'Nojenta e pele estragada'

Na última sexta-feira (13), a coordenação decidiu separar as duas meninas, que estudam em turmas diferentes, mas se encontram no intervalo. Lorena ainda recebeu a orientação de contratar um psicólogo para a filha lidar com a situação. Ela, no entanto, reclama que a escola Logo Kids - especializada no ensino infantil do G1 ao G5 - não propôs uma reunião conjunta com os pais da outra criança.