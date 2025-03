CRIME

Indiciado por estupro contra duas crianças é preso no interior da Bahia

Mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia Territorial da cidade

Um homem indiciado por estupro de vulnerável foi preso em Piraí do Norte, no interior da Bahia, na quinta-feira (20). O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia Territorial da cidade. >

De acordo com as investigações da polícia, o suspeito, de 38 anos, praticou o crime contra duas crianças de 9 e 11 anos, uma delas portadora de deficiência intelectual. >

“Os crimes foram comprovados durante as apurações, inclusive com a confissão do investigado”, disse o delegado Thiago Campos da Silva.>