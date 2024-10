TRÁFICO DE ANIMAIS

Inema resgata 400 pássaros em operação contra tráfico de animais no oeste do Estado

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) resgatou 400 pássaros que estavam sendo traficados na BR-349, na região de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. O resgate aconteceu após interceptação de um veículo pela Polícia Civil na última sexta-feira (11).

Os 400 pássaros estavam apertados em somente 19 gaiolas, configurando maus-tratos aos animais. Quando foram encontrados, alguns já estavam mortos em decorrência da superlotação e do transporte inadequado.

Espécies como canários, papa-capins, coleirinhas e filhotes de papagaio-verdadeiro estavam entre os animais traficados. Aqueles que sobreviveram, foram enviados para a Unidade Regional Rio Corrente do Inema, e receberam os devidos cuidados ao longo de quatro dias.

Com atendimento de veterinários, as aves foram alimentadas e tiveram suas debilidades tratadas. “O resgate rápido em situações de tráfico é fundamental para garantir o bem-estar dos animais. Muitas dessas aves são submetidas a condições, resultando em estresse, desidratação e até mesmo morte”, comentou Caio Vinícius, coordenador de gestão da fauna do instituto.