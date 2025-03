SUBIU

Inflação: Salvador registra alta de 18% nos preços do ovo e do café em um mês

É o maior índice para o mês em nove anos

Carol Neves

Publicado em 12 de março de 2025 às 13:40

Ovos Crédito: Divulgação

A inflação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) acelerou em fevereiro, atingindo 1,38%, o maior patamar para o mês em nove anos. O aumento foi impulsionado pelos preços de alimentos, com destaque para o café moído, que subiu 18,92%, e os ovos, com alta de 17,83%. Esses itens foram dos que mais contribuíram para a elevação do custo de vida na região. >

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, mostrou que a inflação em Salvador superou a média nacional (1,31%) e ficou em 9º lugar entre as 16 áreas pesquisadas. No acumulado do ano, a RMS já registra alta de 1,76%, acima do índice brasileiro (1,47%). Nos últimos 12 meses, a inflação na região chegou a 5,37%, a 5ª mais alta do país.>

Além dos alimentos, o grupo habitação teve o maior impacto, com alta de 5,30%, a maior em quase 30 anos. A energia elétrica subiu 17,38%, influenciada pelo fim do Bônus de Itaipu, que concedia descontos nas faturas em janeiro. O gás de botijão também contribuiu, com aumento de 2,41%.>

Já o grupo educação subiu 4,64%, puxado pelo reajuste das mensalidades escolares, uma tendência comum em fevereiro. O ensino fundamental teve alta de 7,90%, enquanto o ensino médio subiu 8,77%.>