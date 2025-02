ECONOMIA

Não é só o café: saiba quais são os vilões da cesta básica em Salvador

Outros doze produtos registraram alta nos preços no mês de janeiro

A cesta básica de Salvador passou a custar R$ 590,37 em janeiro, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Para conseguir desembolsar este valor, o trabalhador soteropolitano tem que trabalhar 92 horas e 30 minutos, o que equivale ao comprometimento de 42,04% do valor líquido de um salário-mínimo de R$ 1.404,15, depois de descontado o valor de 7,50% da contribuição para a Previdenciária Social. Além do café , outros doze produtos registraram alta nos preços. >

O café, que foi o quarto maior produto com a maior alta em janeiro, foi item que mais encareceu em 2024, com 42,68% de variação, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A péssima notícia é que não há previsão de redução no valor do produto. Em Salvador, o pacote do Maratá 250g é encontrado até R$ 26, de acordo com um levantamento feito pelo CORREIO no aplicativo Preço da Hora, plataforma que oferece dados das notas fiscais eletrônicas do estado da Bahia para apresentar os melhores valores praticados ao consumidor. >