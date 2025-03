INVESTIGAÇÃO

Acusada de aplicar mais de R$ 200 mil em golpes, influencer adquiriu R$ 60 mil em joias e não pagou

Um leiloeiro e um joelheiro se juntam a dezenas de vítimas que denunciaram Lydi Siqueira

Bruno Wendel

Publicado em 17 de março de 2025 às 10:30

Lydi Siqueira responde a mais de 20 processos na justiça, além de inquéritos por estelionato Crédito: Acervo Pessoal

Em um intervalo de 20 minutos, a designer e influencer Lydi Siqueira deu o prejuízo de R$ 60 mil a duas vítimas que atuam no ramo de joias em Feira de Santana. É o que conta o leiloeiro da Caixa Econômica Federal, Silvio de Jesus, que esteve na casa da mãe dela, momentos após o dono de uma joalheria, Carlos Henrique Costa Barreiros, entregar a influencer R$ 40 mil entre anéis, pulseiras e correntes.>

"Era ele saindo, e eu entrando no imóvel de luxo, onde ela é acostumada a receber as pessoas para ostentar a grandeza da família. Nisso, ela me fez entregar R$ 20 mil em joias para pagar depois. O mesmo modus operandi que usou contra Carlos. Estelionatário tem uma lábia... Ela é terrível", desabafa Silvio sobre a influencer, a chamada "golpista de elite". >

Ele e Carlos Henrique, que registraram queixa na Delegacia de Furtos e Roubos (DRVR) de Feira de Santana, se juntam com outras vítimas, que acusam Lydi Siqueira de estelionato. Segundo a maioria das vítimas, ela se passava por arquiteta, recebia pelos projetos, mas não os executava. Nesse esquema, Liydianen Siqueira Santana Souto – seu nome de batismo –, 42 anos, é ré em mais de 20 processos judiciais e dezenas de queixas registradas em delegacias de Feira de Santana. >

Em alguns casos, ela é acusada de extorsão. De cinco empresários, o prejuízo supera os R$ 200 mil, mas o estrago pode ser milionário: em dois grupos de WhatsApp, estão 90 pessoas, que dizem ter sido lesadas por chamada “golpista de elite”. Pertence a uma família rica e tradicional da cidade, Lydi Siqueira usava todo o prestígio para aplicar os golpes, segundo as vítimas. >

No caso de Silvio e o empresário, eles deixaram as joias com a influencer, no dia 28 de novembro do ano passado, com a promessa de ela pagar depois. "Em 26 anos de profissão, nunca fiz isso. Mas ela é terrível! Consegue dobrar a gente. Eu não queria, mas aí ela disse pra mim: 'Seu amigo acabou de sair daqui de casa e me vendeu R$ 40 mil pra pagar depois e você não quer me vender?'. Mas eu acabei vendendo porque ela mostrou a foto dos pais, que são pessoas estimadas na cidade, têm lojas de noivas e eu os conheço", diz ele, que entregou a influencer dois anéis de brilhantes, uma pulseira e uma corrente de ouro, totalizando R$ 20 mil. >

Silvio conta que a influenciadora alegou que todas as joias seriam para uso próprio. No caso dela, ela programou um Pix para o dia 10 de dezembro, quando ela receberia o dinheiro de uma dívida. Mas não foi isso que aconteceu. "Nos dias 11 e 12, ela disse que ia pagar, mas dias depois, quando liguei, ela disse: 'pare de me pressionar, senão darei uma queixa sua na polícia'. Então respondi: 'Você não me paga, e eu que sou o criminoso? Eu que vou lhe denunciar'. Foi aí que ela disse: 'Eu sou amiga de grandes nomes da cidade. Sou branca, rica, não vai dar em nada'", detalha. >

Ainda de acordo com a vítima, Lydi Siqueira teria penhorado o montante. "É o que o pessoal do ramo está dizendo, que ela teria dado as joias como garantia de empréstimo aqui, em Feira, e em Salvador", conta. >

Influencer acusada de aplicar mais R$ 200 mil em golpes e em Feira de Santana Crédito: Acervo Pessoal

Investigação >

Os casos que estão na Justiça contra Lydi Siqueira estão nos Juizados Especiais, em ações indenizatórias por danos materiais e morais, na tentativa de reaver o dinheiro. No total, são 26 processos, boa parte de pessoas que dizem ter pagado pelo serviço dela como arquiteta e não ter a obrar sequer iniciada. >

Já a maioria dos processos criminais começou a ser instaurada há uma semana na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana. Todos os inquéritos foram instaurados por crime de estelionato, segundo o delegado André Gomes, titular da DRFR. Ele disse que pretende ouvir a influencer, após colher o depoimento de todas as vítimas. >

Defesa >

Procurados, os advogados de Lydi Siqueira enviaram uma nota ao CORREIO, dizendo que “todas as acusações em redes sociais e na mídia são infundadas”. Informaram, por enquanto, que a influencer não dará entrevista. >

Leia nota na íntegra >

Diante da repercussão das notícias, precisamos reafirmar que todas as acusações em redes sociais e na mídia são infundadas. >

Os fatos serão devidamente apurados nas esferas cabíveis em busca da verdade e da compreensão de todas as circunstâncias. >

Até a presente data só temos conhecimento da suposta acusação de ameaça registrada na 2. delegacia territorial de Feira de Santana. >

A inocência da Sra. Lydi Siqueira será provada em momento oportuno com o devido processo legal. >

Além disso, se coloca à disposição da justiça, colaborando no que for necessário. >

Atenciosamente, >

Dra Patrícia Nogueira >

Oab/Ba 38.764 >

Orlando da Silva Daltro Júnior >