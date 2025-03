EM MENOS DE UM MÊS

Influencer é presa pela segunda vez na Bahia por suspeitas de aplicar golpes com Pix

Caso aconteceu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano

Uma influenciadora digital foi presa em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, por suspeitas de aplicar golpes através de falsas transações financeiras através do Pix para comprar produtos em lojas e supermercados. A prisão aconteceu nesta terça-feira (11), mas ela já havia sido detida pelo mesmo motivo no dia 18 de fevereiro. >