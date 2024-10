'TÁ PENSANDO QUE A VIDA É O INSTAGRAM? '

Influenciador viraliza com vídeo de abordagem da PM em Lauro de Freitas: 'Primeiro enquadro'

O cenário é a Rua Araponga, no bairro das Pintagueiras, na cidade da Região Metropolitana (RMS), por volta de 1h30. Um policial militar é ouvido dizendo que já memorizou o rosto de todos abordados e a placa da BMW. Uma viatura da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (52ª CIPM/Lauro de Freitas) aparece ao fundo.

"Não sei quem são os senhores, de onde vieram, se é amiguinho de alguém... Tô pouco me fu... Quero que fique claro que aqui na minha área não quero saber quem é famoso, conhecido de alguém, conhecido da desgraça", diz o PM. "Se eu abordar vocês, vou encontrar alguma desgraça que não deveria?".

Em outro momento, ele manda uma pessoa olhar para frente e diz que se repetir isso de novo eles vão "gravar um lindo vídeo pro Instagram". "Vai ser o melhor vídeo que você vai ter, com maior número de visualizações. Só que você vai estar na delegacia. Se você está pensando que a vida é a desgraça do seu Instagram você vai conhecer outra versão que vou te mostrar. Entendeu, porra?", questiona.

Boca de 09 parece ter se divertido com o episódio. "Muito engraçado", escreveu na legenda. No vídeo, alguém é ouvido rindo e o PM questiona: "Está dando risada?". Nos comentários, o humorista Cristian Bell comentou. "Aí foi combinado, já conheço".

Em nota, a PM diz que tomou conhecimento do vídeo por meio das redes sociais e determinou instauração imediata de uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.