BAHIA

Influenciadora baiana presa por suspeita de estelionato e estimular jogos de azar é solta

Karla estava em um hotel de luxo em Vitória-ES, quando foi encontrada pela polícia, de acordo com a TV Santa Cruz. Com ela, foram apreendidos um computador, um celular e um caderno. A ordem de prisão contra ela foi expedida em 2 de abril, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas.

A influenciadora de Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul baiano, estimulava seus seguidores a praticar jogo de azar, divulgando plataformas e ganhando dinheiro a partir dos cadastros e com o fracasso das pessoas nos joguinhos, segundo informações da delegacia da cidade, que investiga o caso com apoio da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas).