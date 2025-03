O CACAU VAI CAIR

Inmet alerta para chuvas e ventos intensos em 23 cidades baianas; veja quais

O alerta meteorológico foi emitido na manhã desta segunda-feira (24)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (24) um alerta de chuvas e ventos intensos que vão atingir regiões de 16 estados do país. Na Bahia, de acordo com as previsões, 23 municípios serão afetados. A capital baiana ficou de fora. As fortes chuvas estão previstas para cair, na Bahia, em Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Buritirama, Canápolis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Pilão Arcado, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley.>

O outono no Hemisfério Sul começou no dia 20 de março e termina no dia 20 de junho. A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. Durante a estação, observam-se as primeiras ocorrências de fenômenos adversos, típicos do outono, como: nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul e Sudeste e em Mato Grosso do Sul; neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e até mesmo no sul de Goiás.>