PERIGO

Inmet aumenta grau de risco para baixa umidade no oeste da Bahia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o grau de perigo de baixa umidade para as cidades do oeste baiano. O alerta, que antes era amarelo, foi atualizado para laranja nesta terça-feira (6). A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, risco de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

A umidade relativa do ar ideal é de 60%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Algumas das cidades em alerta são: Correntina, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto. A região do Vale São-Franciscano da Bahia também será atingida.