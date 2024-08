PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta de baixa umidade para 25 cidades na Bahia

Confira a lista completa de áreas atingidas

O alerta se estende para outras áreas do Brasil. São elas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Sul Cearense, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste Potiguar, Bauru, Piracicaba, Sertão Paraibano, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense.