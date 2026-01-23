Acesse sua conta
Inmet emite alerta de chuva para 32 cidades no fim de semana; veja lista

Previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:28

Barreiras
Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva válido para 32 cidades da Bahia. O aviso começa às 10h desta quinta-feira (22) e segue até as 9h de sábado (24).

De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm por dia, o que representa risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Entre as recomendações do órgão estão evitar enfrentar o mau tempo, observar possíveis alterações em encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em casos de inundação ou situações semelhantes, a orientação é proteger os pertences da água, utilizando sacos plásticos.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Cidades incluídas no alerta:

Angical

Baianópolis

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Brejolândia

Canápolis

Carinhanha

Catolândia

Cocos

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Iuiu

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Malhada

Mansidão

Muquém do São Francisco

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Wanderley

