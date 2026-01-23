Inmet emite alerta de chuva para 32 cidades no fim de semana; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:28
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva válido para 32 cidades da Bahia. O aviso começa às 10h desta quinta-feira (22) e segue até as 9h de sábado (24).
De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm por dia, o que representa risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.
O que fazer durante o temporal?
Entre as recomendações do órgão estão evitar enfrentar o mau tempo, observar possíveis alterações em encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em casos de inundação ou situações semelhantes, a orientação é proteger os pertences da água, utilizando sacos plásticos.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Angical
Baianópolis
Barreiras
Bom Jesus da Lapa
Brejolândia
Canápolis
Carinhanha
Catolândia
Cocos
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Feira da Mata
Formosa do Rio Preto
Iuiu
Jaborandi
Luís Eduardo Magalhães
Malhada
Mansidão
Muquém do São Francisco
Riachão das Neves
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Rita de Cássia
São Desidério
São Félix do Coribe
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Tabocas do Brejo Velho
Wanderley