AVISO DE PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas e ventos intensos para Bahia e mais 15 estados

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

Esther Morais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 11:23

Chuvas em São Paulo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para a Bahia e mais 15 estados, além do Distrito Federal. A previsão é de chuvas intensas - entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia - e ventos intensos, de 40-60 km/h, sendo a média comum de 18 km/h. O aviso significa perigo potencial e é válido até terça-feira (28). >

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os estados afetados são: Goiás, Minas Gerais, Pará, Ceará, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Acre, Paraná, Espírito Santo, Rondônia, São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro, Distrito Federal.>

A orientação é, em caso de rajadas, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.>

Também é orientado evitar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).>

Confira todas as áreas afetadas:

As zonas específicas de cada estado que vão receber chuvas são: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Nordeste Paraense, Sul Cearense, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Pioneiro Paranaense, Sudeste Paraense, Zona da Mata, Metropolitana de Recife, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Noroeste Cearense, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Sertão Pernambucano, Leste Maranhense, São Francisco Pernambucano e Marajó.>

Há ainda previsão para o Agreste Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato-grossense, Sertão Paraibano, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Oeste Potiguar, Mata Pernambucana, Bauru, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Agreste Paraibano, Itapetininga, Norte Maranhense, Borborema, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Central Espírito-santense, Campo das Vertentes, Mata Paraibana, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Sul Maranhense, Macro Metropolitana Paulista, Centro Amazonense, Marília, Metropolitana de Belo Horizonte, Sudoeste Piauiense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Amazonense, Araraquara, Norte Cearense, Metropolitana de Belém, Pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sul Fluminense, Centro-Sul Cearense, Vale do Rio Doce, Vale do Paraíba Paulista.>