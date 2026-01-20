Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h para 96 cidades da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:57
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, com grau de severidade “perigo”, para 96 cidades da Bahia. O aviso entrou em vigor às 8h40 desta terça-feira (20) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (21).
Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h. Entre os riscos potenciais estão cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
Diante da previsão, o órgão orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e a evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Angical
Baianópolis
Barra
Barra do Mendes
Barreiras
Bom Jesus da Lapa
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Brumado
Buritirama
Caculé
Caetité
Campo Alegre de Lourdes
Canápolis
Candiba
Caravelas
Carinhanha
Catolândia
Caturama
Cocos
Condeúba
Cordeiros
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Dom Basílio
Érico Cardoso
Feira da Mata
Formosa do Rio Preto
Gentio do Ouro
Guajeru
Guanambi
Ibiassucê
Ibipeba
Ibipitanga
Ibirapuã
Ibitiara
Ibotirama
Igaporã
Ipupiara
Itaguaçu da Bahia
Itanhém
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Lagoa Real
Lajedão
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Luís Eduardo Magalhães
Macaúbas
Malhada
Malhada de Pedras
Mansidão
Matina
Medeiros Neto
Morpará
Mortugaba
Mucuri
Muquém do São Francisco
Nova Viçosa
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Palmas de Monte Alto
Paramirim
Paratinga
Piatã
Pilão Arcado
Pindaí
Piripá
Presidente Jânio Quadros
Remanso
Riachão das Neves
Riacho de Santana
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Rita de Cássia
São Desidério
São Félix do Coribe
Seabra
Sebastião Laranjeiras
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Tabocas do Brejo Velho
Tanque Novo
Tremedal
Urandi
Wanderley
Xique-Xique