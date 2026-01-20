TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h para 96 cidades da Bahia

Aviso inclui municípios do oeste baiano, como Barreiras, Formosa do Rio Preto e Luís Eduardo Magalhães

Esther Morais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:57

Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, com grau de severidade “perigo”, para 96 cidades da Bahia. O aviso entrou em vigor às 8h40 desta terça-feira (20) e segue válido até as 23h59 de quarta-feira (21).

Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h. Entre os riscos potenciais estão cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante da previsão, o órgão orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e a evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado, sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Veja lista completa:

Angical

Baianópolis

Barra

Barra do Mendes

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Caculé

Caetité

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Candiba

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dom Basílio

Érico Cardoso

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Guajeru

Guanambi

Ibiassucê

Ibipeba

Ibipitanga

Ibirapuã

Ibitiara

Ibotirama

Igaporã

Ipupiara

Itaguaçu da Bahia

Itanhém

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Lagoa Real

Lajedão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macaúbas

Malhada

Malhada de Pedras

Mansidão

Matina

Medeiros Neto

Morpará

Mortugaba

Mucuri

Muquém do São Francisco

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Presidente Jânio Quadros

Remanso

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

Tremedal

Urandi

Wanderley