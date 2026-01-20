Acesse sua conta
Confira a programação da Festa de São Lázaro em Salvador

Festejos acontecem na Igreja Santuário de São Lázaro e São Roque, na Federação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13:02

Com missas e procissão, soteropolitanos celebram São Lázaro, protetor dos enfermos
Com missas e procissão, soteropolitanos celebram São Lázaro, protetor dos enfermos Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Em Salvador, o último domingo de janeiro é marcado pela Festa de São Lázaro, santo protetor dos enfermos e animais. O festejo reúne centenas de pessoas na rua Aristides Novis, na Federação. Após a realização do tríduo, nos dias 5, 12 e 19 de janeiro, a Igreja Santuário de São Lázaro e São Roque se prepara para a festa oficial, que será realizada no próximo domingo (25).

A Festa de São Lázaro conta com programação a partir das 5h, com alvorada e fogos, também no Santuário dedicado ao padroeiro. A celebração ao santo segue com missas durante toda a tarde e encerramento, às 17h, com a Benção do Santíssimo Sacramento.

Neste ano, o tema da festaConfir é: 'Mensageiro da Paz e do Reino de Deus nos 60 anos da Paróquia da Ressureição".

