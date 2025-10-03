Inmet emite alerta de perigo climático para mais de 160 cidades baianas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:50
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de baixa umidade para mais de 160 cidades baianas, incluindo Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Luis Eduardo Magalhães. Eles são válidos para esta sexta-feira (3).
Um aviso é de perigo, para 39 cidades (confira lista completa abaixo) e o outro é de perigo potencial, para 123. Os municípios afetados estão no extremo oeste, centro norte e Vale São-Franciscano da Bahia.
A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
A orientação é beber bastante água, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidifcar o ambiente. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Angical
Baianópolis
Barra
Barreiras
Brejolândia
Buritirama
Campo Alegre de Lourdes
Canápolis
Casa Nova
Catolândia
Cocos
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Feira da Mata
Formosa do Rio Preto
Gentio do Ouro
Ibotirama
Jaborandi
Luís Eduardo Magalhães
Mansidão
Morpará
Muquém do São Francisco
Pilão Arcado
Remanso
Riachão das Neves
Santa Maria da Vitória
Santa Rita de Cássia
Santana
Sento Sé
Serra Dourada
Serra do Ramalho
São Desidério
São Félix do Coribe
Sítio do Mato
Tabocas do Brejo Velho
Wanderley
Xique-Xiqu