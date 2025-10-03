AVISO LARANJA

Inmet emite alerta de perigo climático para mais de 160 cidades baianas

Risco é de baixa umidade; população pode sofrer com ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz

Esther Morais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:50

Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de baixa umidade para mais de 160 cidades baianas, incluindo Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Luis Eduardo Magalhães. Eles são válidos para esta sexta-feira (3).

Um aviso é de perigo, para 39 cidades (confira lista completa abaixo) e o outro é de perigo potencial, para 123. Os municípios afetados estão no extremo oeste, centro norte e Vale São-Franciscano da Bahia.

A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

A orientação é beber bastante água, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidifcar o ambiente. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades em alerta laranja:

Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Brejolândia

Buritirama

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Casa Nova

Catolândia

Cocos

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Ibotirama

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Mansidão

Morpará

Muquém do São Francisco

Pilão Arcado

Remanso

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

Santa Rita de Cássia

Santana

Sento Sé

Serra Dourada

Serra do Ramalho

São Desidério

São Félix do Coribe

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Wanderley