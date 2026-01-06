Inmet emite alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h em 250 cidades da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:49
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 250 municípios baianos até 23h59 de quarta-feira (7). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar do baixo risco, a população deve ficar atenta a possíveis transtornos.
O que fazer durante o temporal?
A orientação é:
Abaíra
Alcobaça
América Dourada
Anagé
Andaraí
Angical
Aracatu
Arataca
Baianópolis
Barra
Barra da Estiva
Barra do Choça
Barra do Mendes
Barreiras
Barro Alto
Belmonte
Belo Campo
Boa Nova
Boa Vista do Tupim
Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Serra
Boninal
Bonito
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Brumado
Buritirama
Caatiba
Caculé
Caetanos
Caetité
Cafarnaum
Camacan
Campo Alegre de Lourdes
Campo Formoso
Canápolis
Canarana
Canavieiras
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Caravelas
Carinhanha
Casa Nova
Catolândia
Caturama
Central
Cocos
Condeúba
Contendas do Sincorá
Cordeiros
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Dário Meira
Dom Basílio
Encruzilhada
Érico Cardoso
Eunápolis
Feira da Mata
Firmino Alves
Floresta Azul
Formosa do Rio Preto
Gentio do Ouro
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Iaçu
Ibiassucê
Ibicoara
Ibicuí
Ibipeba
Ibipitanga
Ibiquera
Ibirapuã
Ibitiara
Ibititá
Ibotirama
Igaporã
Iguaí
Ipupiara
Iramaia
Iraquara
Irecê
Itabela
Itaeté
Itagi
Itagibá
Itagimirim
Itaguaçu da Bahia
Itaju do Colônia
Itamaraju
Itambé
Itanhém
Itapebi
Itapetinga
Itarantim
Itororó
Ituaçu
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jacobina
Jequié
João Dourado
Jucuruçu
Jussara
Jussari
Jussiape
Lafaiete Coutinho
Lagoa Real
Lajedão
Lajedinho
Lajedo do Tabocal
Lapão
Lençóis
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Luís Eduardo Magalhães
Macarani
Macaúbas
Maetinga
Maiquinique
Malhada
Malhada de Pedras
Manoel Vitorino
Mansidão
Maracás
Marcionílio Souza
Mascote
Matina
Medeiros Neto
Miguel Calmon
Mirangaba
Mirante
Morpará
Morro do Chapéu
Mortugaba
Mucugê
Mucuri
Mulungu do Morro
Mundo Novo
Muquém do São Francisco
Nova Canaã
Nova Redenção
Nova Viçosa
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Ourolândia
Palmas de Monte Alto
Palmeiras
Paramirim
Paratinga
Pau Brasil
Piatã
Pilão Arcado
Pindaí
Piripá
Piritiba
Planaltino
Planalto
Poções
Porto Seguro
Potiraguá
Prado
Presidente Dutra
Presidente Jânio Quadros
Remanso
Riachão das Neves
Riacho de Santana
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Ruy Barbosa
Santa Cruz Cabrália
Santa Cruz da Vitória
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Rita de Cássia
São Desidério
São Félix do Coribe
São Gabriel
Seabra
Sebastião Laranjeiras
Sento Sé
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Souto Soares
Tabocas do Brejo Velho
Tanhaçu
Tanque Novo
Tapiramutá
Teixeira de Freitas
Tremedal
Uibaí
Umburanas
Urandi
Utinga
Várzea Nova
Vereda
Vitória da Conquista
Wagner
Wanderley
Xique-Xique