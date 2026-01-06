VEJA LISTA

Inmet emite alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h em 250 cidades da Bahia

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:49

Itapetinga, no sudoeste da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itapetinga

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 250 municípios baianos até 23h59 de quarta-feira (7). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar do baixo risco, a população deve ficar atenta a possíveis transtornos.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A orientação é:

Não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento

Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Veja a lista de cidades da Bahia em alerta:

Abaíra

Alcobaça

América Dourada

Anagé

Andaraí

Angical

Aracatu

Arataca

Baianópolis

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barreiras

Barro Alto

Belmonte

Belo Campo

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Cafarnaum

Camacan

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Casa Nova

Catolândia

Caturama

Central

Cocos

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dário Meira

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Eunápolis

Feira da Mata

Firmino Alves

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Iaçu

Ibiassucê

Ibicoara

Ibicuí

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapuã

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Iguaí

Ipupiara

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itabela

Itaeté

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaguaçu da Bahia

Itaju do Colônia

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Itororó

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jacobina

Jequié

João Dourado

Jucuruçu

Jussara

Jussari

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lapão

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Marcionílio Souza

Mascote

Matina

Medeiros Neto

Miguel Calmon

Mirangaba

Mirante

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Nova Canaã

Nova Redenção

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Pau Brasil

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Piritiba

Planaltino

Planalto

Poções

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Remanso

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Ruy Barbosa

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

São Gabriel

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tapiramutá

Teixeira de Freitas

Tremedal

Uibaí

Umburanas

Urandi

Utinga

Várzea Nova

Vereda

Vitória da Conquista

Wagner

Wanderley