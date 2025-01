MAIS DE 3 MIL VAGAS

Inscrições para processo seletivo no Colégio da Polícia Militar começam na quarta-feira (8)

Edital foi publicado nesta terça (7)

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 07:32

CPM 2025: edital foi publicado hoje e as inscrições começam amanhã (8) Crédito: Arquivo Correio

As inscrições no processo seletivo para admissão de alunos nas 16 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) e Creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI para o ano letivo de 2025 começam na quarta-feira (8). O edital foi publicado nesta terça-feira (7) no Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições iniciam às 10 horas de amanhã e seguirão até às 17 horas de domingo (12) por meio dos sites institucionais da Polícia Militar da Bahia e da Secretaria Estadual de Educação.

Ao todo, serão sorteadas 3.141 vagas para as 16 unidades do CPM na Bahia (2.472 para o Ensino Fundamental e 619 para o Ensino Médio) e 50 vagas para a CMEI. Entre as vagas oferecidas na capital, 70% são destinadas para filhos de militares estaduais (bombeiros e policiais) e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 30% para o público externo.

Já no interior do estado, a distribuição será 50% das vagas para filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 50% para o público externo.

Pela primeira vez, neste ano o sorteio eletrônico será realizado no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), localizado na Vila Militar do Bonfim, na Avenida Dendezeiros. O sorteio acontecerá às 10h do dia 17 de janeiro (sexta-feira). O sorteio das vagas será acompanhado por pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

A previsão é que a matrícula para os alunos contemplados no sorteio acontecerá no período de 20 a 23 de janeiro (8h às 12h /13h às 17h).