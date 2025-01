CARNAVAL

Instalação da passarela para ambulantes é iniciada no Circuito Barra-Ondina

Neste ano, 400 trabalhadores poderão utilizar o equipamento

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 18:03

Passarela para ambulantes no Circuito Osmar Crédito: Bruno Concha/Secom PM

Foi iniciada a contrução da plataforma que será utilizada pelos trabalhadores ambulantes durante o Carnaval 2025 no Circuito Osmar (Barra/Ondina). De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), repsonsável pela instalação, neste ano a passarela passa por um ampliação e estará presente no trecho entre o Morro do Cristo e o Farol da Barra.

Com o aumento do espaço físico, foi ampliado também o número de ambulantes que poderão atuar na passarela, saindo de 320, em 2024, para 400, em 2025. Além desses, serão 900 trabalhadores ao longo da Barra e 1,2 mil entre o Morro do Ipiranga e o Monumento Meninas do Brasil, em Ondina. No total, 2,5 mil ambulantes foram credenciados para esta edição do festejo.

"No ano passado, enfrentamos desafios importantes, mas conseguimos proporcionar uma solução inovadora: a plataforma dos ambulantes. Graças a essa estrutura, muitos trabalhadores não passaram mais pelo sufoco de perder sua caixa de isopor na multidão. Ali, eles tiveram um espaço seguro e organizado para trabalhar e atender os foliões, declarou o secretário de Ordem Pública, Alexandre Tinoco.