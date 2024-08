SOLIDARIEDADE

Instituto dos Cegos da Bahia lança nova campanha para incentivar doações; veja como ajudar

Instituição tem 310 mil procedimentos anuais para pessoas em sua maioria em condições de vulnerabilidade social

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 15:34

Instituto dos Cegos da Bahia Crédito: Divulgação

O Instituto de Cegos da Bahia lança uma campanha de conscientização em busca de mais doadores que apoiem o trabalho feito pela instituição, que já tem 91 anos de atividade. Batizada de "Amplie seu Olhar", a campanha conta com uma peça narrada por Carlinhos Brown, que é embaixador do Instituto.

Com sede no Barbalho, em Salvador, o ICB é o único da Bahia a oferecer, de forma gratuita, prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e inclusão social de pessoas cegas ou com baixa visão. São mais de 310 mil procedimentos anuais, porém, devido à alta demanda, a espera por atendimento pode chegar a até três meses.

A presidente do ICB, Heliana Diniz, diz que a maioria das pessoas atendidas no local está em situação de vulnerabilidade social, desde crianças até idosos, e a ação vai ao encontro do desejo do instituto de poder ajudar ainda mais famílias.

“Essa campanha representa um compromisso com a dignidade e o potencial das pessoas cegas e com baixa visão e não só nos ajudará a aumentar o número de assistidos, mas também a aprimorar os recursos e tecnologias disponíveis, garantindo que nossos usuários tenham acesso ao que há de mais moderno e eficiente em termos de reabilitação e educação. Cada contribuição será um passo a mais para construir um futuro em que todos tenham as mesmas oportunidades. Esperamos contar com a união de toda a sociedade nesta causa tão nobre e necessária”, diz.

No ano passado, o ICB inaugurou a nova Biblioteca Acessível, que faz parte do seu Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e foi totalmente requalificada para ganhar novos móveis e equipamentos. O ambiente traz um enorme acervo em braille, dispõe de recursos de tecnologia assistiva, como CCTV, mesa tátil, o ZoomText, Orcam, máquina e linha braille, itens que poucos espaços disponibilizam, sala de psicomotricidade, um local destinado para a realização de atividades psicomotoras, cognitivas e socioafetivas de crianças e adolescentes com deficiência visual (baixa visão ou cegueira), deficiência múltipla e surdocegueira, que, para além de facilitar o acesso ao conhecimento, proporciona a experiência de aprendizado mais interativo e envolvente, o que fortalece a autoestima dos alunos e a quadra de esportes, espaço onde são realizadas atividades esportivas como o futebol de cegos e o Goalball.

Como ser um doador