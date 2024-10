OPORTUNIDADES

Instituto oferece 523 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,4 mil na Bahia; confira

O IEL Bahia está com mais de 500 vagas abertas para estágio em todo o estado. Deste total, 214 são para Salvador e Região Metropolitana, 93 para Feira de Santana e Região, 93 para a Região Sudoeste, 74 para as Regiões Sul e Extremo-Sul e 49 para a Região Oeste do estado.